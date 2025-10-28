Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La calle Canalón de Nájera, en la mañana de este lunes. Sonia Tercero

Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera

«No queremos crear alarma social pero sí transmitir un mensaje de precaución», expone el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 08:24

La Guardia Civil y la Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un niño en Nájera. El pasado miércoles 22 de octubre, ... en la calle Canalón, según el relato de un niño najerino de 9 años, un hombre ofreció unas entradas para un espectáculo de circo a cambio de irse con él a su casa. El menor no accedió a la invitación, relató lo sucedido a sus padres y estos alertaron a la Policía Local. Hasta el lugar de los hechos acudieron tanto agentes de la Policía Local de Nájera como Guardia Civil, sin poder localizar al varón. Tras la presentación de una denuncia por lo sucedido se abrió una investigación y se ha aumentado la vigilancia, sobre todo en parques y plazas públicas de la localidad.

