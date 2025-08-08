Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Restos de perros muertos. G. C.

Encuentran 32 perros muertos tras ser abandonados sin agua ni comida en una finca de Badajoz

Los canes muertos fueron localizados en una finca de Azuaga y ahora se investiga al propietario por un presunto delito de abandono animal

R. H.

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:35

La Guardia Civil ha hallado 32 perros muertos por inanición en una finca de la localidad pacense de la Azuaga. El propietario del terreno ha ... sido investigado como autor de un presunto delito de abandono animal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  5. 5 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  6. 6 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  7. 7 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda
  8. 8 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  9. 9

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  10. 10

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Encuentran 32 perros muertos tras ser abandonados sin agua ni comida en una finca de Badajoz

Encuentran 32 perros muertos tras ser abandonados sin agua ni comida en una finca de Badajoz