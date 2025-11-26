Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales La Guardia Civil investiga a la madre del menor y la acusa de un presunto delito contra la seguridad vial

Fotogramas del vídeo compartido en redes sociales por la cuenta de la Guardia Civil.

A. I. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:52 Comenta Compartir

La madre de un menor de 10 años de Irun está siendo investigada al consentir que su hijo utilizara un turismo para realizar maniobras de ... conducción que grabaron y subieron a las redes sociales el pasado 19 de octubre. Según ha informado la Guardia Civil de Gipuzkoa en su cuenta de 'X' las diligencias se abrieron el pasado día 21 y la mujer pudo cometer un delito contra la seguridad vial. En el vídeo se ve al niño al volante a bastante velocidad entre camiones aparcados en un polígono industrial de la ciudad fronteriza. Las imágenes fueron borradas de internet por sus creadores pero los agentes pudieron recuperarlas posteriormente e identificar a la acusada.

🚨 𝙈𝙀𝙉𝙊𝙍 𝘼𝙇 𝙑𝙊𝙇𝘼𝙉𝙏𝙀, 𝙊𝙍𝙂𝙐𝙇𝙇𝙊 𝙌𝙐𝙀 𝙋𝙐𝙀𝘿𝙀 𝘼𝘾𝘼𝘽𝘼𝙍 𝙀𝙉 𝙏𝙍𝘼𝙂𝙀𝘿𝙄𝘼 🚗💥

📅 [21nov · Irún] Investigada la madre de un menor de 10 años por un presunto delito contra la seguridad vial (art. 384.2 CP), al consentir que su hijo utilizara un turismo… pic.twitter.com/6L0qA5KSWy — Guardia Civil Guipúzcoa (@Guipuzcoa_Gc) November 26, 2025 El Instituto Armado subraya en primer lugar en un tuit que «menor al volante, orgullo que puede acabar en tragedia». Agrega que «no es una broma. Es exponerle a un riesgo extremo a él, a quienes le acompañan y al resto de usuarios de la vía». También destaca que «conducir no es un juego para redes sociales», al tiempo que recuerda que «un ejemplo de 'autoría mediata' en el delito del art. 384.2 CP es quien permite y fomenta estas conductas responde por el peligro que generan. Grabar y difundir estas maniobras multiplica el riesgo al convertirlo en un modelo a imitar». Concluye señalando que «en carretera cualquier decisión cuenta y normalizar estos comportamientos es abrir la puerta a futuros siniestros viales».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión