Fotogramas del vídeo compartido en redes sociales por la cuenta de la Guardia Civil. Guardia Civil

Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales

La Guardia Civil investiga a la madre del menor y la acusa de un presunto delito contra la seguridad vial

A. I.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:52

La madre de un menor de 10 años de Irun está siendo investigada al consentir que su hijo utilizara un turismo para realizar maniobras de ... conducción que grabaron y subieron a las redes sociales el pasado 19 de octubre. Según ha informado la Guardia Civil de Gipuzkoa en su cuenta de 'X' las diligencias se abrieron el pasado día 21 y la mujer pudo cometer un delito contra la seguridad vial. En el vídeo se ve al niño al volante a bastante velocidad entre camiones aparcados en un polígono industrial de la ciudad fronteriza. Las imágenes fueron borradas de internet por sus creadores pero los agentes pudieron recuperarlas posteriormente e identificar a la acusada.

