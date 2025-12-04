Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un miembro de la UE rastrea la zona cero de la peste porcina. Efe

El Govern afirma que la gran mayoría de los 50 jabalíes hallados muertos han dado negativo de peste porcina

La Generalitat catalana insiste en el factor humano como origen del brote

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:58

Comenta

El Gobierno de la Generalitat ha tratado de trasladar un mensaje de tranquilidad respecto al brote de peste porcina africana declarado en la provincia ... de Barcelona. El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha asegurado este jueves que la «gran mayoría» de los 50 jabalíes hallados muertos en el radio de 20 kilómetros en el perímetro barcelonés han dado negativo del virus. Según el consejero catalán, es «normal» encontrar animales sin vida. Algunos han podido ser sacrificados, otros atropellados o también han podido fallecer por otra enfermedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  2. 2 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  8. 8 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  9. 9 El viento tumba un árbol y varias cornisas de un edificio y derriban una marquesina frente a los Baños del Carmen
  10. 10

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Govern afirma que la gran mayoría de los 50 jabalíes hallados muertos han dado negativo de peste porcina

El Govern afirma que la gran mayoría de los 50 jabalíes hallados muertos han dado negativo de peste porcina