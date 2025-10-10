Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

varios coches esperan detenidos en una calle. Efe

La Fundación RACE ve un enfoque «desequilibrado» contra el coche en la Ley de Movilidad Sostenible

Considera que favorece otros modos de transporte «dotándoles de derechos sin exigirles las mismas obligaciones»

C. P. S.

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:20

Comenta

La Fundación RACE ha criticado que la Ley de Movilidad Sostenible mantenga un enfoque «desequilibrado» que penaliza el uso del vehículo privado mientras favorece otros ... modos de transporte «dotándoles de derechos sin exigirles las mismas obligaciones».

