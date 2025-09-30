Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El párroco Alfonso Raúl Masa a su llegada a los juzgados en febrero de 2024. R. H.

La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el cura de Don Benito por un delito de tráfico de drogas

El juez decreta la apertura del juicio oral contra los tres investigados en la causa, que será juzgada por la Audiencia Provincial de Badajoz

Ana B. Hernández

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:00

Más de un año y medio después de que Alfonso Raúl Masa, párroco en Don Benito, y su compañero de piso, Eduardo, fueran detenidos por ... la Guardia Civil, ambos serán juzgados, junto a un tercer investigado, por la Audiencia Provincial de Badajoz acusados de un presunto delito de tráfico de drogas y otro contra la salud pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  3. 3 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  4. 4 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  5. 5

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  6. 6 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  7. 7

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición
  9. 9 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  10. 10 Sanidad retira tres cremas cosméticas por posibles riesgos para la salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el cura de Don Benito por un delito de tráfico de drogas

La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el cura de Don Benito por un delito de tráfico de drogas