¿Cuándo se llevará a cabo el cambio al horario de invierno en 2025?

Se acerca el nuevo cambio de hora para adaptar los relojes a la temporada invernal. La Comisión Europea publicó en 2021 en el Diario Oficial ... de la Unión Europea una comunicación que incluía el calendario de fechas de inicio y fin de la hora de verano para los cinco años siguientes. El último fue el correspondiente al período comprendido entre los años 2022 a 2026.

Esta modificación se lleva a cabo el último fin de semana de octubre. Así, para este año, el BOE recoge que el cambio de hora se llevará a cabo durante la madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26. Será en esta fecha cuando haya que retrasar los relojes una hora, de modo que a las 3 de la madrugada serán las 2, sumando así una hora de sueño. A partir de este día, amanecerá y anochecerá antes.

A pesar de que en el último domingo de octubre se acaba el horario de verano y estrenamos el horario de invierno, la estación como tal no entrará en vigor hasta el 21 de diciembre a las 10:21 (hora oficial peninsular), según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional (Instituto Geográfico Nacional). Esta estación durará aproximadamente 88 días y 23 horas, y terminará el 20 de marzo de 2026 con el comienzo de la primavera.