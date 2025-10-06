Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josep Maria Folch, gerente de la metalúrgica, con la primera máquina de alfileres que llegó a España en 1887 y que está en sus instalaciones. R. C.

La famosa aguja en el pajar está en Tarragona

Metalúrgica Folch es la única fábrica de alfileres de España. Con 101 años a sus espaldas, producen unos 375 millones de piezas y exportan a 50 países

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:07

Comenta

Los Folch llevan más de cien años sacando punta a su centenaria historia como fabricantes de alfileres de calidad y resistentes: su empresa, Metalúrgica Folch, ubicada en Montbrió del Camp (Tarragona), ... es la única de España -y una de las tres últimas que quedan en Europa, en concreto en Italia y República Checa-, que elabora «un producto tan humilde como necesario». Así valora este trocito de afilado alambre Josep Maria Folch (Reus, 62 años), ingeniero industrial y gerente de esta compañía familiar fundada en 1924 y que ya va por la cuarta generación, desterrando así ese mal fario que dice que el padre crea la empresa, el hijo la mantiene y el nieto la cierra. Bien al contrario. Los Folch producen cada año 25 toneladas de alfileres (375 millones de unidades) que exportan a 50 países de los cinco continentes, y hoy siguen pensando en cómo innovar su producto y ampliar el negocio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  5. 5 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  6. 6 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  7. 7 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  8. 8 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello
  9. 9 Alerta sanitaria por la presencia de fragmentos metálicos en un confit de foie
  10. 10 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La famosa aguja en el pajar está en Tarragona

La famosa aguja en el pajar está en Tarragona