Fallece una mujer de 46 años atropellada en Extremadura por su pareja

Trágico suceso en La Codosera. Una mujer de 46 años ha resultado muerta tras ser atropellada por su pareja, un hombre de 43 que ha ... sido detenido. Los hechos ocurrieron ayer por la noche en la localidad pacense (zona de los Baldíos, muy próxima a la frontera de Portugal, 2.000 habitantes). La Guardia Civil investiga las posibles causas del suceso.

Los hechos ocurrieron en torno a las once de la noche en la calle Enrique Tierno Galván, una vía relativamente céntrica. La víctima, Verónica González Gazapo, y el arrestado, José Manuel, vivían juntos en un domicilio a escasos metros del lugar donde tuvo lugar el atropello.

«Cuando llegué, los servicios de emergencia estaban intentando reanimar a la víctima, pero no se pudo hacer nada», narra el alcalde del municipio, Juan Manuel Gómez, que está consternado por lo sucedido. En el lugar también se encontraban los padres de Verónica y dos de sus tres hermanos. «Hasta donde yo sé eran una pareja normal, hace poco los ví juntos por la localidad», añade.

No se descarta que se pueda tratar de un nuevo caso de violencia de género en Extremadura. De confirmarse, sería el tercer crimen machista en la región este año.

El último fue hace poco más de dos meses, a principios del pasado mes de agosto. Una mujer de 34 años de edad, madre de cuatro hijos menores, fue hallada muerta en Don Benito. El cuerpo fue encontrado en una nave situada en las traseras de la calle Canalejas de la localidad pacense. El padre de los niños, un hombre de 41 años que había denunciado la desaparición de la fallecida, fue detenido.

A finales del mes de mayo, una mujer de 38 años de Aldeanueva del Camino, María Varela Pinero, fue asesinada a cuchilladas por el padre de su hijo, Javier Gil González, de 38 años y que era su novio desde la escuela. Desde noviembre de 2022 hasta entonces no se había registrado ningún caso mortal de violencia de género en Extremadura.

Dos años y medio del suceso en Aldeanueva, la joven de 30 años Imane Saadaoui fue asesinada a manos de su marido, Badr Saadaoui, de 41. El hombre mató a su esposa en su domicilio de la localidad cacereña delante del hijo de ambos, que tenía poco menos de un año. Posteriormente llamó a la Guardia Civil y confesó. Pactó una condena de 12,5 de prisión.