Fallece una mujer de 46 años atropellada en Extremadura por su pareja

El hombre, de 43 años, ha sido detenido. La víctima, Verónica González, y el arrestado, José Manuel, vivían juntos a escasos metros del lugar donde han ocurrido los hechos

M. Fernández

Cáceres

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:34

Trágico suceso en La Codosera. Una mujer de 46 años ha resultado muerta tras ser atropellada por su pareja, un hombre de 43 que ha ... sido detenido. Los hechos ocurrieron ayer por la noche en la localidad pacense (zona de los Baldíos, muy próxima a la frontera de Portugal, 2.000 habitantes). La Guardia Civil investiga las posibles causas del suceso.

