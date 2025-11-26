Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los bomberos apagan el fuego en la fachada posterior del Santa Lucía, en agosto de 2015. Pablo Sánchez / AGM

La fachada del hospital Santa Lucía de Cartagena era del mismo material del edificio de Campanar de Valencia

Salud aseguró en 2024, tras el fuego que causó 10 muertos en Campanar, que la estructura y los materiales del hospital cumplían la normativa e insiste en que «el edificio se ajusta» a la ley; el CSIC desaconsejó en 2008 las chapas de aluminio rellenas de polietileno pero se pusieron en España hasta 2019

José Alberto González

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:13

El incendio que arrasó este 26 de noviembre en Cartagena parte de la fachada principal del hospital Santa Lucía, inaugurado en 2011, tuvo un ... precedente hace diez años, cuando ardió parte de la zona posterior. El nuevo fuego llega, además, envuelto en la polémica sobre los materiales con que fue construida la fachada, porque cumplen la normativa pero su uso fue desaconsejado por los expertos en 2008. El revestimiento no ha sido sustituido por la Comunidad Autónoma a pesar del criterio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); del incendio de agosto de 2015; y del que fuego arrasó en febrero de 2004 un edificio de viviendas del barrio de Campanar, en Valencia, construido con el mismo tipo de material: chapas de aluminio rellenas de polietileno. Este suceso causó diez muertos y reactivó las peticiones de cambio de la fachada, reiteradas por la Asamblea Regional en febrero de este mismo año.

