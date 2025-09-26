Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotos del incendio de Guadalajara, que ha obligado a desalojar dos pueblos. Infocam

Evacuados dos pueblos de Guadalajara por un incendio forestal incontrolado desde hace casi una semana

El fuego, iniciado el pasado domingo, afecta a una zona de difícil acceso limítrofe con Madrid y Castilla y León

J. M. L.

Guadalajara

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:33

El incendio forestal que desde el pasado domingo afecta a la Sierra de Ayllón, en Guadalajara, sigue descontrolado y este viernes se complicaron las labores ... de control y extinción. La situación llegó a tal límite que el Centro de Coordinación Operativa Provincial (CECOP) decidió elevar a nivel 2 la emergencia de este incendio surgido en la localidad de Peñalba de la Sierra por un rayo, según la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  2. 2 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  3. 3 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  4. 4 Ganas de San Diego Comic-Con Málaga: miles de personas disfrutan del paraíso friki en su primer día
  5. 5

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga
  6. 6 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  7. 7 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  8. 8

    Seis meses de obras y 4,5 millones para reabrir el túnel de la alta velocidad inundado en Abdalajís
  9. 9 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  10. 10 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Evacuados dos pueblos de Guadalajara por un incendio forestal incontrolado desde hace casi una semana

Evacuados dos pueblos de Guadalajara por un incendio forestal incontrolado desde hace casi una semana