Estabilizado el incendio de Guadalajara que ha quemado 3.000 hectáreas

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara que comenzó el pasado 19 de septiembre quedó estabilizado este martes y entró en nivel cero de ... emergencia después de haber arrasado cerca de 3.000 hectáreas, 300 de ellas en la cercana provincia de Segovia. Aunque sigue sin estar controlado, se confía en que «resten días de trabajo para extinguir el fuego porque aún queda mucha tarea», según informó este martes el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar.

Dada la buena evolución del fuego, las visitas al paraje natural del Hayedo de la Tejera Negra volvieron a permitirse este martes y también se reabrió al tráfico la carretera provincial GU-187. En la zona del incendio permanecen medios terrestres y aéreos de Castilla-La Mancha y Castilla y León así como del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precisamente este martes finalizó oficialmente la campaña de incendios en Castilla-La Mancha y los sindicatos de la empresa pública encargada de la prevención y extinción (GEACAM) anunciaron un calendario de movilizaciones para acabar con la temporalidad, la precariedad y los recortes en las campañas de extinción.

«El dispositivo y las fechas de activación y desactivación de medios no van de la mano con la situación climatológica. Simplemente se planifica una campaña de extinción en base a un presupuesto en vez de realizarse conforme a la situación real de nuestros bosques y el riesgo de incendios que existe», indicó Diego Rubio, representante de UGT. «El caso del incendio de Guadalajara es sólo la punta del iceberg de lo que está pasando en los últimos años porque el día que comenzó el fuego el 70 por ciento de los trabajadores de extinción de la provincia de Guadalajara estaban realizando trabajos de poda y desbroce en el monte en lugar de estar combatiendo el incendio», añadió el representante sindical.