Bomberos forestales trabajan para controlar el incendio. Infocam

Estabilizado el incendio de Guadalajara que ha quemado 3.000 hectáreas

Sigue sin estar controlado y aún se tardará varios días en su extinción

J. M. L.

Guadalajara

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:55

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara que comenzó el pasado 19 de septiembre quedó estabilizado este martes y entró en nivel cero de ... emergencia después de haber arrasado cerca de 3.000 hectáreas, 300 de ellas en la cercana provincia de Segovia. Aunque sigue sin estar controlado, se confía en que «resten días de trabajo para extinguir el fuego porque aún queda mucha tarea», según informó este martes el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar.

