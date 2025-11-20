Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marina Estrada en uno de los recintos de la COP30, en Brasil. R. C.

Una española de 19 años en la COP30: «Mi generación sabe lo que está pasando y lo que tiene que hacer»

Acreditada por el Ministerio de Transición Ecológica y sorprendida por la «diversidad cultural», Marina Estrada espera que no haya retrocesos en los acuerdos que se alcancen en esta nueva edición de la Cumbre del Clima

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:12

La representante española más joven de la Cumbre del Clima tiene 19 años. Estudia doble grado de Derecho y Administración de Empresas, en la Universidad ... de Oviedo, y otro grado 'online' de Relaciones Internacionales. Se llama Marina Estrada y aterrizó en Brasil gracias al programa 'Generación clima' del Ministerio de Transición Ecológica. Llegó el lunes al recinto de la COP en plena Amazonía para acreditarse y siguió a los negociadores del 'Plan de acción de género' de la Unión Europea. «Tendría que haber salido en la COP anterior pero no se pusieron de acuerdo. A ver si llegan a un consenso ahora», dice Estrada, que tiene experiencia en conferencias locales de Naciones Unidas, cuando aún era menor de edad. «Tuve que ir tutelada al Consejo de la Juventud», recuerda. «Allí me empecé a interesar por el cambio climático, porque nos dieron formación en sus efectos y en el funcionamiento de las COP».

