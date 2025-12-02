Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una pareja atiende a su bebé en un parque. A. GÓMEZ

España ocupa el cuarto puesto del índice europeo de igualdad de genero

Con 71 puntos sobre 100, se asienta en la zona alta de la tabla y está 7,5 puntos por encima de la media de los países del continente

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:40

Comenta

España está en la zona alta del ranking europeo de igualdad de género. En concreto, ocupa el cuarto puesto del Índice Europeo de Igualdad de ... Género, según la última actualización anual de este instrumento de medición de las brechas entre hombres y mujeres en los países miembros de la Unión Europea. España es cuarto con una puntuación de 71 puntos sobre 100, un dato que solo mejoran Suecia, Francia y Dinamarca.

