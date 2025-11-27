Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La desertificación afecta a más de 200.000 kilómetros cuadrados en España. R. C.

España se desertifica: ya alcanza al 40% del territorio

Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Canarias, entre las comunidades más afectadas

J. A. G.

J. A. G.

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:42

La desertificación se extiende a lo largo de 206.203 kilómetros cuadrados, el 40% del conjunto del territorio nacional, como recoge el primer Atlas de ... la desertificación de España que se ha presentado este jueves en la Universidad de Alicante (UA). El proyecto, coordinado por los investigadores Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UA, y Jaime Martínez Valderrama, científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, ha desarrollado mapas que indican, además, una degradación en el 43,35% del suelo. Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Canarias son las comunidades autónomas más afectadas por este escenario de altas temperaturas, escasos recursos hídricos (no sólo por la falta de lluvias, también por la sobreexplotación de los acuíferos), que conduce a la pérdida de suelo útil para la biodiversidad y la agricultura.

