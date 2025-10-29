Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

E. C.

Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao

El conductor perseguido conducía con la pierna escayolada e iba acompañado por una mujer y un menor de edad

H. Rodríguez | L. Gil

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:56

Comenta

El incidente se ha producido esta madrugada cuando un vehículo sospechoso que salía de un polígono industrial de Etxebarri ha hecho caso omiso a las ... indicaciones de los agentes de la Ertzaintza para que detuviera su marcha. Ante la presencia policial, el vehículo se ha dado a la fuga circulando de forma temeraria perseguido por la patrulla, hasta que se ha salido de la calzada, colisionando el coche patrulla con el vehículo accidentado.

Te puede interesar

