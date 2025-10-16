Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales

Antes de enviar un correo electrónico conviene confirmar una y dos veces al destinatario. De lo contrario, la información incluida en el e-mail puede ... tener efectos no previstos. Esto es lo que ha ocurrido con el envío del boletín semanal del colegio Nuestra Señora de los Infantes, de Toledo, a los correos electrónicos de los padres y madres de alumnos del centro.

El boletín, enviado el pasado 12 de octubre, se acompañaba de un archivo con información que los progenitores de los estudiantes no esperaban: la investigación abierta a un sacerdote por «conductas inapropiadas» relacionadas con prácticas sexuales y presuntos casos de acoso o extorsión. Para más inri, el cura en cuestión había sido profesor de este colegio.

La alarma se ha extendido rápidamente entre los padres y madres y tanto el Arzobispado de Toledo como la dirección del colegio se han visto obligados a emitir un comunicado pidiendo disculpas y lamentando lo sucedido. Según este comunicado, el archivo adjunto «de forma incorrecta contenía información confidencial de un sacerdote de la diócesis de Toledo en lugar del archivo que debía acompañar ese correo». En cuanto la jerarquía eclesiástica de Toledo se percató del fallo, informó a la comunidad educativa del colegio del error y pidió que se procediera a la eliminación del correo electrónico. Pero el pecado ya se había cometido y entre los padres y madres de este prestigioso colegio de Toledo la preocupación se había propagado con la misma rapidez con que se envía y recibe un e-mail.

La «información confidencial» iba realmente dirigida al Vaticano, al Cardenal Precepto del Dicasterio para el Clero. En ella se indicaba que se había abierto una investigación interna a un cura que ocupaba el cargo de canónigo emérito de la catedral de Toledo por «comportamientos inadecuados e inmorales». El sacerdote también había impartido la asignatura de religión en este colegio y había sido párroco de la iglesia de San Julián, adscrita al centro y situada a escasos metros de éste.

Conducta inmoral

Esos comportamientos inmorales acompañados de presuntos acosos para obtener satisfacción sexual se habrían dado en el verano de 2023 en clínicas de fisioterapia y durante una peregrinación a Medjugorje (Bosnia-Herzegovina), cuando el sacerdote ya se había jubilado y habían sido denunciados desde su propia parroquia. A raíz de esta denuncia que no llegó a trascender, el religioso fue apartado de sus funciones de sacerdote y se le prohibió oficiar misa y confesar.

El archivo difundido ahora por error revela que el sacerdote aceptó acompañamiento profesional y espiritual pero que siguió con sus prácticas «inmorales» en lugares públicos. La carta también subraya que el investigado padece un daño cerebral debido a su edad, lo que explicaría su actitud.

Información contenida en un polémico correo electrónico que la dirección del centro ha pedido a los padres y madres que lo eliminen añadiendo que el sacerdote ya nada tiene que ver con este colegio que se enorgullece de ser el más antiguo de España pues se fundó en el siglo VI. Durante siglos estuvo instalado en un edificio que aún se conserva en el casco histórico de Toledo pero desde la década de los 80 del siglo pasado se ubica en la avenida de Europa de esta ciudad, en la zona de expansión de Toledo. Quince siglos de historia a los que ahora se ha añadido este episodio relacionado con las nuevas tecnologías de la comunicación.