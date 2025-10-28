Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Planta de residuos sanitarios de Socuéllamos. EFE

La empresa de Ciudad Real donde murió una trabajadora por una explosión estaba expedientada por infracción grave

La explosión causó heridas muy graves a otros dos trabajadores de la planta

J. M. L.

Ciudad Real

Martes, 28 de octubre 2025, 15:55

La planta de tratamiento de residuos sanitarios de Socuéllamos (Ciudad Real) en la que el lunes falleció una mujer de 51 años y resultaron heridos ... muy graves con quemaduras otros dos trabajadores de 31 y 58 años tenía abierto un expediente por una infracción grave. Así lo confirmó este martes la delegada de la Junta de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, quien añadió que la empresa, perteneciente al Grupo Athisa, «había solicitado un permiso para poder ampliar el volumen de productos a tratar y dijimos que no les autorizábamos».

