Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Lobo también piensa en las mascotas: lanza turrones para perros

La tradicional firma impulsa postres sin gluten dirigidos a las mascotas caninas

SUR

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Las mascotas ocupan cada vez un lugar más destacado en muchos hogares. Conscientes de este auge, aumentan las empresas que lanzan productos dedicados a los ... animales de compañía, y entre estas se sitúa Confectionary Holding, propietaria de las marcas 1880, Doña Ximena y El Lobo. Bajo el paraguas de esta última, ha lanzado de cara a la próxima campaña de Navidad una nueva línea de turrones. Lo llamativo del caso es que los dulces suponen una innovación en el mercado puesto que van dirigidos exclusivamente para perros, y son sin gluten.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  2. 2 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  3. 3 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  4. 4 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  5. 5 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  6. 6 Retiran el paro a una limpiadora que dejó de acudir a su trabajo a propósito para que la despidiesen
  7. 7

    Actuar para malvivir: el 77% de los actores cobra menos de 12.000 euros al año
  8. 8 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  9. 9 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  10. 10 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Lobo también piensa en las mascotas: lanza turrones para perros

El Lobo también piensa en las mascotas: lanza turrones para perros