El Lobo también piensa en las mascotas: lanza turrones para perros

Las mascotas ocupan cada vez un lugar más destacado en muchos hogares. Conscientes de este auge, aumentan las empresas que lanzan productos dedicados a los ... animales de compañía, y entre estas se sitúa Confectionary Holding, propietaria de las marcas 1880, Doña Ximena y El Lobo. Bajo el paraguas de esta última, ha lanzado de cara a la próxima campaña de Navidad una nueva línea de turrones. Lo llamativo del caso es que los dulces suponen una innovación en el mercado puesto que van dirigidos exclusivamente para perros, y son sin gluten.

Nuevos productos

Estas son las tres opciones a la venta para canes:

- Turrón crujiente (crunchy) de zanahoria El Lobo, 85 gramos. Puede ser un premio o como un pequeño homenaje diario a ese compañero fiel, según destacan desde la empresa. Está avalado por veterinarios, cuenta con ingredientes naturales y 0% azúcar añadido.

- Turrón crujiente (crunchy) de coco El Lobo, 85 gramos. Lo consideran un snack ideal para compartir con tu mascota. Igualmente está avalado por veterinarios, está fabricado con ingredientes naturales y 0% azúcar añadido.

- Polvorones de arroz El Lobo, 120 gramos. Con textura y sabor suave, puede calificarse como un capricho para las fiestas. También está avalado por veterinarios, y está hecho con ingredientes naturales y 0% azúcar añadido.

Según destacan desde El Lobo, esta colección «no solo es un homenaje a los peludos que nos acompañan, sino también a ese vínculo incondicional que nos une a ellos».