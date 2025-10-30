Las efemérides más destacadas del 31 de octubre
Consulta las efemérides históricas del 31 de octubre: nacimientos y acontecimientos relevantes
DS
Jueves, 30 de octubre 2025, 22:00
Sumérgete en nuestras efemérides y descubre los hitos que cambiaron la historia y las expresiones culturales del 31 de octubre.
-
¿Qué pasó el 31 de octubre?
En España:
-
1615: en España, Miguel de Cervantes dedica al Conde de Lemos la segunda parte de El Quijote.
-
1850: en Madrid (España), la reina Isabel II inaugura en la Carrera de San Jerónimo la sesión inaugural de las Cortes Españolas en su nueva sede, el actual Congreso de los Diputados.
-
1861: en Londres (Inglaterra), representantes de España, Francia y Reino Unido firman la Convención de Londres como respuesta a la ley de suspensión de pagos de 1861 de México.
-
1873: en el mar Caribe, frente a Santiago de Cuba, el Gobierno español apresa al vapor estadounidense Virginius, que conducía una expedición de agentes independentistas cubanos.
-
1978: en España, las Cortes aprueban la Constitución de 1978.
