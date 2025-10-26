Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 27 de octubre

Explora la historia del 27 de octubre con nuestras efemérides diarias

DS

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:00

Comenta

Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 27 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 27 de octubre?

En España:

  • 1535: en Madrid (España), el rey Carlos I concede a la villa mexicana de Cholula de Rivadavia el título de ciudad.

  • 1795: España y los Estados Unidos firman el primer tratado de amistad, límites y navegación.

  • 1807: Napoleón Bonaparte y Manuel Godoy firman el Tratado de Fontainebleau, que permite a los franceses introducir sus tropas en España para atacar Portugal junto con España.

  • 1834: en España, en el marco de la Primera Guerra Carlista sucede la Acción de Alegría de Álava.

  • 1992: España entra como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

  • 2003: en Málaga (España) se inaugura oficialmente el Museo Picasso.

  • 2017: el Parlamento de Cataluña proclama la declaración unilateral de independencia de Cataluña de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  4. 4 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  5. 5 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  6. 6 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  7. 7

    Restaurantes para celebrar el Día del Tren en Málaga: apeaderos, estaciones e incluso vagones para comer
  8. 8 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  9. 9

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  10. 10

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 27 de octubre

Las efemérides más destacadas del 27 de octubre