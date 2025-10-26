Las efemérides más destacadas del 27 de octubre
¿Qué pasó el 27 de octubre?
En España:
1535: en Madrid (España), el rey Carlos I concede a la villa mexicana de Cholula de Rivadavia el título de ciudad.
1795: España y los Estados Unidos firman el primer tratado de amistad, límites y navegación.
1807: Napoleón Bonaparte y Manuel Godoy firman el Tratado de Fontainebleau, que permite a los franceses introducir sus tropas en España para atacar Portugal junto con España.
1834: en España, en el marco de la Primera Guerra Carlista sucede la Acción de Alegría de Álava.
-
1992: España entra como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
2003: en Málaga (España) se inaugura oficialmente el Museo Picasso.
2017: el Parlamento de Cataluña proclama la declaración unilateral de independencia de Cataluña de España.
