Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 25 de octubre

25 de octubre: Nacimientos, defunciones y hechos históricos para tu búsqueda

DS

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Explora las efemérides del día y conoce los hitos y momentos culturales que definieron el 25 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 25 de octubre?

En España:

  • 1521: María Pacheco se rinde, entregando Toledo en honrosas condiciones a las tropas de Carlos I de España y V de Alemania, con lo que termina la Guerra de las Comunidades de Castilla.

  • 1533: en Madrid (España), el rey Carlos I nombra a Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés primer cronista de las Indias.

  • 1555: Carlos I de España y V de Alemania abdica del trono imperial y de sus posesiones alemanas en su hermano Fernando, el futuro Fernando I de Habsburgo.

  • 1747: España y Francia firman el Pacto de Familia, que establece una alianza defensiva.

  • 1833: en España se aprueba el decreto de creación de la Caja de Ahorros de Madrid.

  • 1920: en Pamplona (España), se funda el Club Atlético Osasuna.

  • 1977: en España ―tras finalizar la dictadura franquista―, el Gobierno y la oposición firman los Pactos de la Moncloa.

  • 1979: en España se aprueban en referéndum los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña.

  • 1980: en la ciudad de Cádiz (España) se descubre el circo romano más antiguo de ese país.

  • 2000: en el Pirineo (España) se realiza un paro general pirenaico por la dignidad de la montaña y contra la construcción de los embalses de Jánovas, Santaliestra, Biscarrués y recrecimiento de Yesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  2. 2 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  3. 3 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  4. 4 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  5. 5 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  6. 6 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  7. 7

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  8. 8 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  9. 9

    El restaurante Buxarra vuelve a abrir y ya es una de las mejores opciones para comer en el Bosque de Cobre
  10. 10 ¿Qué son los dumplings? El popular aperitivo chino que podrá comerse en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 25 de octubre

Las efemérides más destacadas del 25 de octubre