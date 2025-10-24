Las efemérides más destacadas del 25 de octubre
¿Qué pasó el 25 de octubre?
En España:
1521: María Pacheco se rinde, entregando Toledo en honrosas condiciones a las tropas de Carlos I de España y V de Alemania, con lo que termina la Guerra de las Comunidades de Castilla.
1533: en Madrid (España), el rey Carlos I nombra a Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés primer cronista de las Indias.
1555: Carlos I de España y V de Alemania abdica del trono imperial y de sus posesiones alemanas en su hermano Fernando, el futuro Fernando I de Habsburgo.
1747: España y Francia firman el Pacto de Familia, que establece una alianza defensiva.
1833: en España se aprueba el decreto de creación de la Caja de Ahorros de Madrid.
1920: en Pamplona (España), se funda el Club Atlético Osasuna.
1977: en España ―tras finalizar la dictadura franquista―, el Gobierno y la oposición firman los Pactos de la Moncloa.
1979: en España se aprueban en referéndum los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña.
1980: en la ciudad de Cádiz (España) se descubre el circo romano más antiguo de ese país.
2000: en el Pirineo (España) se realiza un paro general pirenaico por la dignidad de la montaña y contra la construcción de los embalses de Jánovas, Santaliestra, Biscarrués y recrecimiento de Yesa.
