Las efemérides más destacadas del 24 de octubre
Nacimientos, fallecimientos y hechos históricos: efemérides del 24 de octubre para hoy
DS
Jueves, 23 de octubre 2025, 22:00
Explora nuestras efemérides y revive hitos y momentos culturales inolvidables del 24 de octubre.
-
¿Qué pasó el 24 de octubre?
En España:
-
2019: en España se produce la Exhumación de Francisco Franco jefe de Estado entre 1939 y 1975, de la basílica del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión