Las efemérides más destacadas del 24 de noviembre

847: en Damasco (Siria), un terremoto de X grados en la escala de Mercalli deja un saldo de 70.000 muertos.

1642: En el sur de Australia, los neerlandeses dirigidos por Abel Janzoon arriban a la isla de Tasmania.

1833: en Bengkulu (Sumatra), a las 15

1859: En Londres se publica el libro El origen de las especies (On the origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life), de Charles Darwin.

1870: en Paraguay, la Convención Constituyente se convierte en Congreso Electoral y elige como presidente y vicepresidente de la República a Cirilo Antonio Rivarola y Cayo Miltos, respectivamente. Se promulga la Constitución Nacional.

1900: el ejército de Estados Unidos invade Colombia —con el pretexto de asegurar el servicio de las líneas férreas— como parte de la política estadounidense de asegurar sus intereses en Latinoamérica.

1903: en China se abre el puerto comercial de Port Arthur, actual Lushun.

1904: en Stockton (California) se realiza el primer ensayo de un tractor montado sobre orugas.

1938: Inglaterra invita a Egipto, Irak, Arabia Saudí, Transjordania y a la Agencia Judía a participar en una conferencia sobre el Mandato Británico de Palestina.

1944: en Italia —en el marco de la Segunda Guerra Mundial— comienza la Batalla de Monte Castello, entre la fuerza expedicionaria brasileña y las tropas alemanas nazis.

1948: en Venezuela, el presidente Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe de Estado.

1949: en Gran Bretaña se promulga la Iron and Steel Act (Ley del hierro y el acero), por la que se nacionaliza la industria siderúrgica.

1963: en Estados Unidos, Jack Ruby asesina a tiros a Lee Harvey Oswald, supuesto asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy.

1974: en la depresión de Afar del Gran Valle del Rift (Etiopía), el paleoantropólogo estadounidense Donald Johanson descubre los restos fósiles de Lucy, una mujer adulta de 20 años de edad y un metro de estatura de la especie Australopithecus afarensis, de 3,2 millones de años.

1989: en Italia, el Comité Central del Partido Comunista Italiano aprueba el plan de Achille Occhetto para la refundación del partido.

1999: en Estados Unidos, Jennifer Lopez publica el sencillo "No me ames", interpretado junto a Marc Anthony, para su álbum debut On the 6, canción muy conocida y aclamada por sus seguidores.

2015: en Tunis, ciudad de Túnez, se produce un ataque terrorista en un autobús dejando el saldo de 14 guardias presidenciales muertos.