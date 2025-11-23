Las efemérides más destacadas del 24 de noviembre
24 de noviembre en la historia: Nacimientos, fallecimientos y hechos memorables
Domingo, 23 de noviembre 2025
Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 24 de noviembre.
¿Qué pasó el 24 de noviembre?
En España:
700: en la actual España, el rey visigodo Égica ordena la unción real de su hijo Witiza, quien no asumió todas las funciones reales hasta la muerte de su padre en diciembre del 702.
1505: en España se firma la Concordia de Salamanca
1518: desde el puerto español de Bornos (provincia de Cádiz) parte el militar español Fadrique Enríquez de Ribera en peregrinación a Jerusalén.
1682: en Roma, el papa Inocencio XI declara apócrifos y falsos los libros plúmbeos de Granada (España).
-
1700: en Versalles (Francia) se instaura la dinastía Borbón en España, con la proclamación de Felipe de Anjou como rey de España con el nombre de Felipe V.
1789: En la Capitanía General de Cuba (colonia del Reino de España), la iglesia mayor de La Habana es designada catedral de La Habana.
1818: en la actual Estados Unidos, el corsario franco-argentino Hipólito Bouchard, al mando de las fragatas Chacabuco y Argentina, se apodera de la plaza española de San Carlos de Monterrey (actual ciudad de Salinas).
1843: en Madrid (España), Salustiano de Olózaga sustituye a Joaquín María López como presidente del Gobierno.
1924: en el océano Atlántico frente a Marruecos desaparece el acorazado España a causa de un gran temporal.
1929: Julio Urquijo Ibarra, nuevo representante de la lengua vasca, toma de posesión en la Real Academia Española.
1939: en España se crea por decreto-ley el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
1945: en el monasterio de Poblet (España) se realiza una exposición de las tumbas reales.
En el mundo:
847: en Damasco (Siria), un terremoto de X grados en la escala de Mercalli deja un saldo de 70.000 muertos.
1642: En el sur de Australia, los neerlandeses dirigidos por Abel Janzoon arriban a la isla de Tasmania.
1833: en Bengkulu (Sumatra), a las 15
1859: En Londres se publica el libro El origen de las especies (On the origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life), de Charles Darwin.
1870: en Paraguay, la Convención Constituyente se convierte en Congreso Electoral y elige como presidente y vicepresidente de la República a Cirilo Antonio Rivarola y Cayo Miltos, respectivamente. Se promulga la Constitución Nacional.
1900: el ejército de Estados Unidos invade Colombia —con el pretexto de asegurar el servicio de las líneas férreas— como parte de la política estadounidense de asegurar sus intereses en Latinoamérica.
1903: en China se abre el puerto comercial de Port Arthur, actual Lushun.
1904: en Stockton (California) se realiza el primer ensayo de un tractor montado sobre orugas.
1938: Inglaterra invita a Egipto, Irak, Arabia Saudí, Transjordania y a la Agencia Judía a participar en una conferencia sobre el Mandato Británico de Palestina.
1944: en Italia —en el marco de la Segunda Guerra Mundial— comienza la Batalla de Monte Castello, entre la fuerza expedicionaria brasileña y las tropas alemanas nazis.
1948: en Venezuela, el presidente Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe de Estado.
1949: en Gran Bretaña se promulga la Iron and Steel Act (Ley del hierro y el acero), por la que se nacionaliza la industria siderúrgica.
1963: en Estados Unidos, Jack Ruby asesina a tiros a Lee Harvey Oswald, supuesto asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy.
1974: en la depresión de Afar del Gran Valle del Rift (Etiopía), el paleoantropólogo estadounidense Donald Johanson descubre los restos fósiles de Lucy, una mujer adulta de 20 años de edad y un metro de estatura de la especie Australopithecus afarensis, de 3,2 millones de años.
1989: en Italia, el Comité Central del Partido Comunista Italiano aprueba el plan de Achille Occhetto para la refundación del partido.
1999: en Estados Unidos, Jennifer Lopez publica el sencillo "No me ames", interpretado junto a Marc Anthony, para su álbum debut On the 6, canción muy conocida y aclamada por sus seguidores.
2015: en Tunis, ciudad de Túnez, se produce un ataque terrorista en un autobús dejando el saldo de 14 guardias presidenciales muertos.
2016: en El Salvador se registra un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter.
