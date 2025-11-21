Las efemérides más destacadas del 22 de noviembre

1504: en Madrid, Fernando el Católico otorga la condición de villa a Colmenar Viejo.

1824: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador promulgan la Constitución que une a los cinco países en la República Federal de Centroamérica.

1912: Francisco Villa es encarcelado en la prisión militar de Santiago Tlatelolco.

1915: el ejército otomano derrota al británico, mandado por el general Townsend.

1948: Vietnam solicita su admisión en la Organización de las Naciones Unidas.

1952: en Venezuela se inaugura la primera estación televisiva del país, la Televisora Nacional.

1955: en Siberia, el Gobierno de la Unión Soviética hace estallar una potente bomba de hidrógeno.

1955: en Buenos Aires ―en el marco del golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón― militares del Ejército Argentino ingresan en la CGT (Confederación General del Trabajo) y secuestran el cadáver embalsamado de Eva Perón (1919-1953). Lo devolverán en 1973.

1957: en la ciudad argentina de Campana (provincia de Buenos Aires) se funda el club Villa Dálmine.

1958: en Cuba, esbirros de dictadura batistiana asesinan a los luchadores Guillermo Tejas Silva y Juan Emilio Pantoja Mayedo.

1963: la banda británica The Beatles saca a la venta su segundo disco, llamado With the Beatles.

1964: en Argelia se funda el MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario).

1968: la banda británica The Beatles saca a la venta su disco homónimo, The Beatles.

1969: se firma en San José de Costa Rica la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

1990: se da el debut del luchador profesional The Undertaker en WWE, en el evento Survivor Series.

1995: en Israel, Simón Peres asume la jefatura del Gobierno y el cargo de ministro de Defensa, tras el asesinato de Isaac Rabin.

2013: Magnus Carlsen se proclama campeón mundial de ajedrez tras derrotar a Viswanathan Anand por 6,5-3,5.

2015: en Argentina se realizó por primera vez una segunda vuelta electoral para la presidencia, en la que Mauricio Macri resultó ganador con el 51,45 %, con una participación del 80,92 % del padrón electoral.​