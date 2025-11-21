Las efemérides más destacadas del 22 de noviembre
Descubre la historia del 22 de noviembre: efemérides de nacimientos, defunciones y sucesos
DS
Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:00
Explora la corriente del tiempo: conoce eventos memorables y momentos culturales que han marcado el 22 de noviembre.
-
¿Qué pasó el 22 de noviembre?
En España:
-
1462: en España se publica la primera constancia escrita de la llegada de los gitanos a Andalucía.
-
1559: en España, el rey Felipe II publica una pragmática por la que prohíbe a los españoles estudiar en el extranjero.
-
1574: un grupo de navegantes españoles al mando de Juan Fernández, durante un viaje desde el Callao (Perú) a Valparaíso (Chile), se desvía debido a una tempestad, y llega al archipiélago Juan Fernández. Son los primeros europeos en avistar esas islas.
-
1822: el Congreso de Verona (Italia) decide el envío a España de los Cien Mil Hijos de San Luis.
-
1934: en España, el piloto e ingeniero Ramón Torres Guasch parte del aeródromo de El Prat (Barcelona), en una avioneta con el objetivo de llegar a Gao, a orillas del Río Níger. Será el primer aviador español que cruzará el Desierto del Sahara.
-
1975: en España, Juan Carlos de Borbón es proclamado rey.
-
1978: las Cortes españolas aprueban el Estatuto de Autonomía de Galicia.
-
1985: Julio Caro Baroja recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas.
-
2010: se inicia el nuevo CNN en Español
En el mundo:
-
1504: en Madrid, Fernando el Católico otorga la condición de villa a Colmenar Viejo.
-
1824: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador promulgan la Constitución que une a los cinco países en la República Federal de Centroamérica.
-
1912: Francisco Villa es encarcelado en la prisión militar de Santiago Tlatelolco.
-
1915: el ejército otomano derrota al británico, mandado por el general Townsend.
-
1948: Vietnam solicita su admisión en la Organización de las Naciones Unidas.
-
1952: en Venezuela se inaugura la primera estación televisiva del país, la Televisora Nacional.
-
1955: en Siberia, el Gobierno de la Unión Soviética hace estallar una potente bomba de hidrógeno.
-
1955: en Buenos Aires ―en el marco del golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón― militares del Ejército Argentino ingresan en la CGT (Confederación General del Trabajo) y secuestran el cadáver embalsamado de Eva Perón (1919-1953). Lo devolverán en 1973.
-
1957: en la ciudad argentina de Campana (provincia de Buenos Aires) se funda el club Villa Dálmine.
-
1958: en Cuba, esbirros de dictadura batistiana asesinan a los luchadores Guillermo Tejas Silva y Juan Emilio Pantoja Mayedo.
-
1963: la banda británica The Beatles saca a la venta su segundo disco, llamado With the Beatles.
-
1964: en Argelia se funda el MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario).
-
1968: la banda británica The Beatles saca a la venta su disco homónimo, The Beatles.
-
1969: se firma en San José de Costa Rica la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
-
1990: se da el debut del luchador profesional The Undertaker en WWE, en el evento Survivor Series.
-
1995: en Israel, Simón Peres asume la jefatura del Gobierno y el cargo de ministro de Defensa, tras el asesinato de Isaac Rabin.
-
2013: Magnus Carlsen se proclama campeón mundial de ajedrez tras derrotar a Viswanathan Anand por 6,5-3,5.
-
2015: en Argentina se realizó por primera vez una segunda vuelta electoral para la presidencia, en la que Mauricio Macri resultó ganador con el 51,45 %, con una participación del 80,92 % del padrón electoral.
-
2022: la selección de fútbol de Arabia Saudita da la sorpresa del mundial tras vencer 2-1 a Argentina en su primer encuentro del mundial.
