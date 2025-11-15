Las efemérides más destacadas del 16 de noviembre

534: en Roma, el emperador Justiniano promulga la revisión del Codex Justinianus.

951: El emperador Li Jing envía una fuerza expedicionaria del sur de Tang de 10.000 hombres al mando de Bian Hao para conquistar Chu. Li Jing traslada a la familia gobernante a su propia capital en Nankín, poniendo fin al reino de Chu.

1272: Mientras viajaba en el contexto de la Novena Cruzada, el Príncipe Eduardo I se convierte en Rey de Inglaterra tras la muerte de Enrique III de Inglaterra, pero no regresará a Inglaterra durante casi dos años para asumir el trono.

1618: en Hebei (China) se produce un terremoto de magnitud 6,5 en la escala sismológica de Richter (intensidad VIII).

1665: en Oxford (Inglaterra) se funda la revista Oxford Gazette, publicación decana de la prensa británica.

1668: la villa de Santiago de Cuba es saqueada por corsarios británicos.

1720: Jack Rackham, más conocido como Calicó Jack o Jack el Calicó, y su tripulación son juzgados en Saint Jago De La Vega en Jamaica, declarados culpables de piratería y ahorcados al día siguiente.

1810: en la provincia de Corrientes (Argentina) el abogado Manuel Belgrano funda la aldea de Curuzú Cuatiá.

1855: el explorador escocés David Livingstone, descubre las cascadas del Zambeze a las que los nativos llamaban "humo que truena" y Livingstone dio el nombre de cataratas Victoria, en honor a la reina Victoria.

1901: en el hipódromo de la ciudad de Buenos Aires se realiza la primera carrera de autos.

1904: Estados Unidos compra a Panamá, por 40 millones de dólares, todos los derechos sobre el Canal de Panamá.

1914: el pitcher Emilio Palmero lanzando por el Habana, deja sin hits al Fe, pero permite una carrera al combinarse base por bolas, toque y un wild pitch, el juego termina 7 carreras por 1.

1923: en los Estados Unidos se crea la Interpol.

1944: En el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Düren es bombardeada por 474 bombarderos ingleses, produciéndose 3127 víctimas mortales.​

1974: desde el Radiotelescopio de Arecibo (Puerto Rico) se envía el Mensaje de Arecibo hacia el espacio exterior.

1979: la Unesco proclama Patrimonio de la Humanidad a la Habana Vieja y las fortalezas circundantes, al celebrar la ciudad el 460.º aniversario de su fundación.

1982: en Asia se funda el Consejo Olímpico de Asia.​

1989: en El Salvador, las Fuerzas Armadas asesinan a seis religiosos jesuitas y a dos mujeres.

1996: Desde el cosmódromo de Baikonur (en Kazajistán), Rusia lanza la sonda Mars 96, que debía llegar a Marte diez meses más tarde. Sin embargo, la nave falla y caerá cuatro horas después, 150 km al noroeste de la ciudad de Iquique (en el norte de Chile), cerca de la frontera con Bolivia, con su batería termoeléctrica de 200 g de plutonio 238.