Las efemérides más destacadas del 16 de noviembre

Efemérides del 16 de noviembre: Descubre qué eventos marcaron la historia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:00

Sumérgete en nuestras efemérides y descubre los hitos que cambiaron la historia y las expresiones culturales del 16 de noviembre.

  1. ¿Qué pasó el 16 de noviembre?

En España:

  • 1491: en Ávila (España) son quemados vivos en un auto de fe dos judíos y seis judíos conversos, acusados del asesinato ritual del llamado Santo Niño de La Guardia.

  • 1518: en Santiago de Cuba, el conquistador español Hernán Cortés se embarca hacia México.

  • 1700: en Madrid (España) es proclamado Felipe V.

  • 1870: en el Reino de España, las Cortes eligen a Amadeo de Saboya para ocupar el trono de ese país.

  • 1938: en España ―en el marco de la guerra civil española― termina la decisiva Batalla del Ebro, la más larga y cruenta de toda la guerra, en la que el ejército republicano dejó 10.000 muertos y 20.000 prisioneros.

  • 1977: en el Consejo de Europa se aprueba por unanimidad el ingreso de España ―recién salida de la dictadura franquista― en ese organismo.

  • 1989: en España, el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos gana el Premio Cervantes de Literatura.

En el mundo:

  • 534: en Roma, el emperador Justiniano promulga la revisión del Codex Justinianus.

  • 951: El emperador Li Jing envía una fuerza expedicionaria del sur de Tang de 10.000 hombres al mando de Bian Hao para conquistar Chu. Li Jing traslada a la familia gobernante a su propia capital en Nankín, poniendo fin al reino de Chu.

  • 1272: Mientras viajaba en el contexto de la Novena Cruzada, el Príncipe Eduardo I se convierte en Rey de Inglaterra tras la muerte de Enrique III de Inglaterra, pero no regresará a Inglaterra durante casi dos años para asumir el trono.

  • 1618: en Hebei (China) se produce un terremoto de magnitud 6,5 en la escala sismológica de Richter (intensidad VIII).

  • 1665: en Oxford (Inglaterra) se funda la revista Oxford Gazette, publicación decana de la prensa británica.

  • 1668: la villa de Santiago de Cuba es saqueada por corsarios británicos.

  • 1720: Jack Rackham, más conocido como Calicó Jack o Jack el Calicó, y su tripulación son juzgados en Saint Jago De La Vega en Jamaica, declarados culpables de piratería y ahorcados al día siguiente.

  • 1810: en la provincia de Corrientes (Argentina) el abogado Manuel Belgrano funda la aldea de Curuzú Cuatiá.

  • 1855: el explorador escocés David Livingstone, descubre las cascadas del Zambeze a las que los nativos llamaban "humo que truena" y Livingstone dio el nombre de cataratas Victoria, en honor a la reina Victoria.

  • 1901: en el hipódromo de la ciudad de Buenos Aires se realiza la primera carrera de autos.

  • 1904: Estados Unidos compra a Panamá, por 40 millones de dólares, todos los derechos sobre el Canal de Panamá.

  • 1914: el pitcher Emilio Palmero lanzando por el Habana, deja sin hits al Fe, pero permite una carrera al combinarse base por bolas, toque y un wild pitch, el juego termina 7 carreras por 1.

  • 1923: en los Estados Unidos se crea la Interpol.

  • 1944: En el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Düren es bombardeada por 474 bombarderos ingleses, produciéndose 3127 víctimas mortales.​

  • 1974: desde el Radiotelescopio de Arecibo (Puerto Rico) se envía el Mensaje de Arecibo hacia el espacio exterior.

  • 1979: la Unesco proclama Patrimonio de la Humanidad a la Habana Vieja y las fortalezas circundantes, al celebrar la ciudad el 460.º aniversario de su fundación.

  • 1982: en Asia se funda el Consejo Olímpico de Asia.​

  • 1989: en El Salvador, las Fuerzas Armadas asesinan a seis religiosos jesuitas y a dos mujeres.

  • 1996: Desde el cosmódromo de Baikonur (en Kazajistán), Rusia lanza la sonda Mars 96, que debía llegar a Marte diez meses más tarde. Sin embargo, la nave falla y caerá cuatro horas después, 150 km al noroeste de la ciudad de Iquique (en el norte de Chile), cerca de la frontera con Bolivia, con su batería termoeléctrica de 200 g de plutonio 238.

  • 1998: en los Estados Unidos aparece el microprocesador K6-2 a 400 MHz de la empresa AMD.

