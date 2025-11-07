Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 08 de noviembre

08 de noviembre en la historia: Nacimientos, fallecimientos y hechos memorables

DS

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

Viaja en el tiempo y descubre los hitos y momentos culturales que hicieron del 08 de noviembre un día memorable.

  1. ¿Qué pasó el 08 de noviembre?

En España:

  • 1517: En España, fallece el arzobispo de Toledo, el Cardenal Cisneros, tras lo cual el rey Carlos I nombra como sucesor a Guillermo de Croy, extranjero, de 20 años y sobrino de su consejero. Esto provocó indignación en Castilla, siendo uno de los detonantes de la Guerra de las Comunidades de 1520.

  • 1519: en el actual México, el militar español Hernán Cortés llega a las puertas de la capital Tenochtitlán y el emperador Moctezuma sale a recibirlo.

  • 1539: el rey español Carlos I concede escudo de armas y título de ciudad a la nueva villa de Guadalajara (en México).

  • 1576: en el marco de la guerra de los Ochenta Años se firma la Pacificación de Gante

  • 1620: cerca de Praga ―en el marco de la guerra de los Treinta Años― los imperialistas católicos españoles y alemanes vencen a los rebeldes bohemios en la batalla de la Montaña Blanca.

  • 1915: el Congreso español aprueba el proyecto de ley de bases navales.​

  • 1936: en España, el general Miaja se hace responsable militar y político de Madrid tras la retirada del Gobierno de la ciudad durante la Guerra Civil.

  • 1995: en Madrid (España), el Congreso aprueba el actual Código penal.

  • 2001: en Huelva (España) se inaugura el Nuevo Colombino, estadio del Real Club Recreativo de Huelva.

  • 2009: en España, por primera vez más del 50 % de la electricidad producida es generada por los parques eólicos.​

