Las efemérides más destacadas del 08 de noviembre
08 de noviembre en la historia: Nacimientos, fallecimientos y hechos memorables
Viaja en el tiempo y descubre los hitos y momentos culturales que hicieron del 08 de noviembre un día memorable.
¿Qué pasó el 08 de noviembre?
En España:
1517: En España, fallece el arzobispo de Toledo, el Cardenal Cisneros, tras lo cual el rey Carlos I nombra como sucesor a Guillermo de Croy, extranjero, de 20 años y sobrino de su consejero. Esto provocó indignación en Castilla, siendo uno de los detonantes de la Guerra de las Comunidades de 1520.
1519: en el actual México, el militar español Hernán Cortés llega a las puertas de la capital Tenochtitlán y el emperador Moctezuma sale a recibirlo.
1539: el rey español Carlos I concede escudo de armas y título de ciudad a la nueva villa de Guadalajara (en México).
1576: en el marco de la guerra de los Ochenta Años se firma la Pacificación de Gante
1620: cerca de Praga ―en el marco de la guerra de los Treinta Años― los imperialistas católicos españoles y alemanes vencen a los rebeldes bohemios en la batalla de la Montaña Blanca.
1915: el Congreso español aprueba el proyecto de ley de bases navales.
1936: en España, el general Miaja se hace responsable militar y político de Madrid tras la retirada del Gobierno de la ciudad durante la Guerra Civil.
1995: en Madrid (España), el Congreso aprueba el actual Código penal.
2001: en Huelva (España) se inaugura el Nuevo Colombino, estadio del Real Club Recreativo de Huelva.
2009: en España, por primera vez más del 50 % de la electricidad producida es generada por los parques eólicos.
