Las efemérides más destacadas del 06 de noviembre
Explora la historia del 06 de noviembre con nuestras efemérides diarias
DS
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:00
Explora la corriente del tiempo: conoce eventos memorables y momentos culturales que han marcado el 06 de noviembre.
-
¿Qué pasó el 06 de noviembre?
En España:
-
1519: en México, Hernán Cortés y el ejército español se aposentan en Iztapalapa, antesala de Tenochtitlan.
-
1524: en Colombia, el conquistador español Rodrigo Galván de Bastidas funda la aldea de Santa Marta, la primera localidad establecida por los españoles en esa región.
-
1528: en Estados Unidos, el conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca naufraga en el golfo de México y es el primer europeo conocido que pone pie en Texas.
-
1617: en España se firma la paz de Madrid, que pone fin a la guerra de Gradisca entre la República de Venecia y el imperio Habsburgo.
-
1813: en el Congreso de Chilpancingo (México), el sacerdote José María Morelos declara formalmente la independencia del dominio español, al promulgarse el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional.
-
1936: en el contexto de la guerra civil española, el gobierno republicano de Francisco Largo Caballero se traslada a la ciudad de Valencia, y crea la Junta de Defensa de Madrid para la defensa de la capital.
-
1975: en Marruecos comienza la Marcha Verde
-
1987: en Guanajuato (México), el presidente español Felipe González, inaugura el Museo del Quijote.
-
1997: en la ciudad de Badajoz (España), durante la madrugada, las intensas lluvias provocan una riada que mata a más de 20 personas. El país entero se vuelca con la ciudad y se inicia la reconstrucción de las zonas devastadas.
-
1998: en España, el Gobierno cursa a las autoridades británicas la petición de extradición del exgobernante chileno Augusto Pinochet, a demanda del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión