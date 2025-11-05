Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 06 de noviembre

Explora la historia del 06 de noviembre con nuestras efemérides diarias

DS

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

Explora la corriente del tiempo: conoce eventos memorables y momentos culturales que han marcado el 06 de noviembre.

  1. ¿Qué pasó el 06 de noviembre?

En España:

  • 1519: en México, Hernán Cortés y el ejército español se aposentan en Iztapalapa, antesala de Tenochtitlan.

  • 1524: en Colombia, el conquistador español Rodrigo Galván de Bastidas funda la aldea de Santa Marta, la primera localidad establecida por los españoles en esa región.

  • 1528: en Estados Unidos, el conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca naufraga en el golfo de México y es el primer europeo conocido que pone pie en Texas.

  • 1617: en España se firma la paz de Madrid, que pone fin a la guerra de Gradisca entre la República de Venecia y el imperio Habsburgo.

  • 1813: en el Congreso de Chilpancingo (México), el sacerdote José María Morelos declara formalmente la independencia del dominio español, al promulgarse el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional.

  • 1936: en el contexto de la guerra civil española, el gobierno republicano de Francisco Largo Caballero se traslada a la ciudad de Valencia, y crea la Junta de Defensa de Madrid para la defensa de la capital.

  • 1975: en Marruecos comienza la Marcha Verde

  • 1987: en Guanajuato (México), el presidente español Felipe González, inaugura el Museo del Quijote.

  • 1997: en la ciudad de Badajoz (España), durante la madrugada, las intensas lluvias provocan una riada que mata a más de 20 personas. El país entero se vuelca con la ciudad y se inicia la reconstrucción de las zonas devastadas.

  • 1998: en España, el Gobierno cursa a las autoridades británicas la petición de extradición del exgobernante chileno Augusto Pinochet, a demanda del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  3. 3 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  4. 4 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  5. 5

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  6. 6 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  7. 7 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón
  8. 8 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  9. 9

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  10. 10 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 06 de noviembre

Las efemérides más destacadas del 06 de noviembre