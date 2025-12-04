Las efemérides más destacadas del 05 de diciembre

1063: en la aldea de Khammam, a 170 km al este de Hyderabad (India) sucede un terremoto.​

1703 («24 de noviembre» según el calendario juliano vigente en esas fechas en Europa): se registra el primer día de la Gran Tormenta de 1703 ―la más violenta registrada en la Historia del norte de Europa―. Abarcó un área de 500 km de anchura, que incluyó Gales, el centro y el sur de Inglaterra, el mar del Norte, los Países Bajos y el norte de Alemania. Se informaron tornados. El periodista y escritor británico Daniel Defoe (autor de Robinson Crusoe) escribió que fue «la más terrible tormenta que haya visto el mundo». Se hundieron muchos barcos de las flotas de guerra neerlandesas y británicas, con centenares de ahogados. En muchos lugares se produjeron marejadas ciclónicas. Las inundaciones generadas ahogaron a un número indeterminado de personas (entre 8.000 y 15.000).

1912: en Europa, el Imperio alemán, el Imperio austrohúngaro e Italia prolongan su Triple Alianza por seis años.

1931: en el observatorio de Argel (Argelia), el astrónomo francés Guy Reiss (1904‑1964) descubre el asteroide Argelia (1213).

1933: en Estados Unidos se abole la ley seca, que prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas y estuvo en vigor durante 13 años.

1936: en la Unión Soviética se crea la constitución de ese país.

1945: cerca de Estados Unidos, cinco bombarderos TBM Avenger de la marina de los Estados Unidos se pierden en el Triángulo de las Bermudas, el famoso caso del Vuelo 19.

1946: en Nueva York se instala definitivamente la ONU.

1953: en Bogotá (Colombia) se gradúan las primeras veinte fisioterapeutas colombianas. En esa fecha se crea la Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI) como ente gremial nacional. Desde entonces, en esta fecha se conmemora el Día del Fisioterapeuta en Colombia.

1957: en la ciudad de Glenside, 18 km al norte de Filadelfia (estado de Pensilvania), el Club de Leones patrocina el primer Club LEO del mundo.

1961: en la finca La Bandera Cubana, en la aldea de Cuatro Vientos, cerca del municipio cubano de Cumanayagua (provincia de Cienfuegos), el «bandido» Jesús Ramón Real Hernández (Realito), miembro de la banda terrorista de Manuel Alberto Pacheco Rodríguez (El Congo Pacheco) ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― asesina al campesino José Pérez González (Luquita).​

1997: asume como jefe de Gobierno del Distrito Federal el perredista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, convirtiéndose en el primer gobernante de la Ciudad de México elegido mediante sufragio universal.

2005: la aerolínea Southern Winds cancela todas sus operaciones.

2006: en Asunción (Paraguay) se producen desórdenes en protesta porque a los dueños del supermercado Ycuá Bolaños los sentenciaron solo a cinco años de prisión por haber cerrado las puertas de su supermercado mientras se incendiaba (murieron 396 personas, la mitad de ellas niños).

2008: el equipo Honda decide retirarse de la Fórmula 1.

2009: en una discoteca de la localidad rusa de Perm, un incendio provoca 107 muertos y 200 heridos.

2012: en el entonces México, D. F., Miguel Ángel Mancera toma posesión como jefe de Gobierno del Distrito Federal.