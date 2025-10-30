Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Universidad Francisco de Vitoria crea el Instituto Universitario de Inteligencia Artificial para promover una tecnología al servicio del bien común

El nuevo centro impulsará la investigación, la formación y la reflexión ética sobre la IA desde una perspectiva humanista e interdisciplinar, consolidando el compromiso de la UFV con una innovación tecnológica responsable

C. P. S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:35

Comenta

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) ha aprobado la creación del Instituto Universitario de Inteligencia Artificial, un nuevo centro destinado a fomentar la investigación, la ... formación y la aplicación ética de esta tecnología en la docencia, la ciencia y la sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  3. 3 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  4. 4 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  5. 5 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  6. 6 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  7. 7 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  8. 8 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  9. 9 Las primeras lluvias importantes dejan más de 50 litros en Málaga, pero con escasas incidencias
  10. 10 Miles de pruebas suspendidas por el elevado seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Universidad Francisco de Vitoria crea el Instituto Universitario de Inteligencia Artificial para promover una tecnología al servicio del bien común

La Universidad Francisco de Vitoria crea el Instituto Universitario de Inteligencia Artificial para promover una tecnología al servicio del bien común