Novedades en el cálculo de las notas en la próxima Selectividad

La modificación afecta a 35 de los 136 grados simples ponderados y a tres de las cinco ramas de conocimiento: Ciencias de la Salud, Ciencias y Ciencias Sociales y Jurídicas

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:36

Las Matemáticas modificarán su tratamiento en el cálculo de la nota de admisión a 35 grados a partir de la Prueba de Acceso a la ... Universidad (PAU) del curso 2026/2027. En virtud de ese cambio, en las carreras universitarias en las que las Matemáticas II y las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II se ponderen con el máximo coeficiente -un 0,2-, sólo se considerará para el cálculo de la nota de admisión aquella que resulte más favorable de las dos, junto con otra materia distinta.

