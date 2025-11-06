Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estudiantes universitarios siguen una presentación en un salón de actos. F. GÓMEZ

Medicina, Ingeniería e Informática son las carreras con más empleo y mejores sueldos

Artes y Humanidades engloba los estudios universitarios con más tasa de paro a los cuatro años de haberse titulado y con los peores salarios

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:16

Comenta

Medicina, las ingenierías más tecnológicas e Informática son los estudios universitarios españoles que con mayor posibilidad garantizan a los estudiantes un empleo y buenos salarios ... poco después de terminar la carrera. Por contra, las titulaciones con menor inserción laboral son las de la familia de Artes y Humanidades. Así lo concluye un estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que tiene en cuenta la tasa de afiliación a la Seguridad Social, el sueldo, la estabilidad o precariedad laboral y la adecuación del puesto de trabajo con los estudios realizados por los universitarios españoles a los cuatro años de haberse titulado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  4. 4 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  5. 5 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  6. 6 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  7. 7 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  8. 8 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  9. 9

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  10. 10

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Medicina, Ingeniería e Informática son las carreras con más empleo y mejores sueldos

Medicina, Ingeniería e Informática son las carreras con más empleo y mejores sueldos