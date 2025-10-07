«El edificio se ha movido y una nube de polvo lo ha cubierto todo. No se veía nada ni se podía respirar»

«Ha sido impresionante. El ruido ha sido como una bomba. El edificio se ha movido todo y una nube de polvo lo ha cubierto ... entero, no se veía absolutamente nada y no se podía respirar», describe Rosa, propietaria de la tienda de trajes de flamenca Lunares Blancos, en la calle Hileras, a escasos 20 metros del inmueble desplomado. A Rosa la Policía Municipal le pidió que desalojara inmediatamente su local, y esta tarde aún no ha podido regresar. «No tenemos información de cuándo vamos a poder abrir. Espero que mañana ya nos dejen volver», dice aún conmocionada Rosa, que conoce a varios de los trabajadores de la obra por la proximidad de su establecimiento. «Me han dicho que no saben nada de algunos de sus compañeros», admite con preocupación.

Vecinos, comerciantes y paseantes se vieron sorprendidos por el derrumbe del edificio en obras de la calle Hileras, en pleno centro de Madrid, muy cerca del metro de Ópera y del Teatro Real. «No he oído nada, pero sí que llegó gente desde el otro lado de la calle corriendo y contando que un edificio se había derrumbado», contaba otra dependienta de un comercio de la cercana calle Arenal. «Yo lo he visto en vivo, ha sido como un tornado tremendo», apuntaba Vicki, una peluquera que trabaja justo enfrente del bloque afectado y que también fue desalojada por la Policía Local ante el riesgo de que la fachada (que ha quedado en pie) del edificio se desplomara.

«Noté un temblor terrible y vi cómo todo se venía abajo y pude escapar por el patio interior», comentaba uno de los obreros que trabajaban en la reforma del edificio y que aún no sabe nada de dos de sus compañeros que se encontraban en el interior del inmueble. Uno de los obreros afectados por el derrumbe fue trasladado al hospital con una fractura en la pierna mientras que otros solo presentaban lesiones leves y han sido atendidos por psicólogos tras el shock, según informa Emergencias Madrid.

El edificio derrumbado fue construido en el año 1965, según los datos del Catastro, y cuenta con seis plantas y un aparcamiento en el sótano. La parcela donde se ubica tiene una superficie de 1.070 metros cuadrados. Estaban construyendo un hotel de 4 estrellas.