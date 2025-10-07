Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Inmediaciones del lugar en el que el derrumbe parcial de un edificio en pleno centro de Madrid. Efe

«El edificio se ha movido y una nube de polvo lo ha cubierto todo. No se veía nada ni se podía respirar»

Vecinos, comerciantes y paseantes se vieron sorprendidos por el derrumbe del edificio en obras de la calle Hileras, en pleno centro de Madrid

D. H. / J. A. G.

Martes, 7 de octubre 2025, 17:36

Comenta

«Ha sido impresionante. El ruido ha sido como una bomba. El edificio se ha movido todo y una nube de polvo lo ha cubierto ... entero, no se veía absolutamente nada y no se podía respirar», describe Rosa, propietaria de la tienda de trajes de flamenca Lunares Blancos, en la calle Hileras, a escasos 20 metros del inmueble desplomado. A Rosa la Policía Municipal le pidió que desalojara inmediatamente su local, y esta tarde aún no ha podido regresar. «No tenemos información de cuándo vamos a poder abrir. Espero que mañana ya nos dejen volver», dice aún conmocionada Rosa, que conoce a varios de los trabajadores de la obra por la proximidad de su establecimiento. «Me han dicho que no saben nada de algunos de sus compañeros», admite con preocupación.

