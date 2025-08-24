Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Incendio originado en la localidad de Garaño. L. N.

Dos nuevos incendios obligan a desalojar seis pueblos en León

Los incendios de Garaño y Molinaseca elevan a nueve los incendios en la provincia en nivel 2 y supone un retroceso en el avance contra las llamas de las últimas jornadas | Una reactivación en el incendio de Fasgar obliga a evacuar otras cinco localidades

Dani González

León

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:26

Parece ser el cuento de nunca acabar, una historia dramática y desoladora que, lejos de terminar, ofrece nuevos capítulos. Este domingo 24 de agosto, después ... de varios días de evolución positiva, a nivel general, de los distintos incendios forestales que asolan la provincia, ha supuesto un paso atrás. Dos fuegos en la tarde del domingo cerca de zonas pobladas se han elevado rápidamente a nivel 2 y han obligado a evacuar cinco localidades.

