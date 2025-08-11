Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del hotel en el que se refugiaron los turistas franceses.

Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero

Los turistas huyeron en sentido contrario hasta refugiarse en un hotel

J.M.L.

Toledo

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:52

Un grupo de turistas franceses que el pasado fin de semana atravesaba la provincia de Toledo de viaje por España no olvidará su estancia en ... el pais después de haber sido tiroteados por una banda de policías falsos. Los hechos ocurrieron en la intersección de la autopista radial R-4 y la autopista de peaje AP-36 a la altura de Dosbarrios (Toledo).

