Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Caravana en la que fue hallado el cadáver. Javier F. Martín

Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Granada el año pasado

Se trata de su expareja, encubridor del crimen, y el dueño del terreno donde se encontraba el vehículo, presunto autor material

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

Uno de los crimenes que más incógnitas ha generado en la historia reciente de Granada ha sido resuelto. La Policía Nacional ha detenido a dos ... personas como presuntos autores del homicidio de la mujer que fue hallada muerta en una caravana en Motril en julio de 2024. Se trata de su expareja, de 52 años, y el dueño del terreno en el que se encontraba el vehículo, de 67 años. El segundo sería supuestamente el autor material y el primero, la expareja, el que al parecer lo encubrió. Los arrestos se produjeron el pasado lunes y este miércoles estaba previsto que pasaran a disposición judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  8. 8 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  9. 9 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Granada el año pasado

Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Granada el año pasado