Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Vizcaya en una pelea con destornilladores

La Ertzaintza detuvo ayer a dos individuos acusados de agredir a un joven durante una pelea que se produjo a partir de las dos de ... la tarde con navajas y destornilladores en la calle San Martín, cerca del centro del barrio de Algorta, en Getxo. Los sospechosos fueron arrestados cuando acudieron a recibir asistencia sanitaria al centro de salud de Alango, en la misma localidad. La víctima fue trasladada al hospital en estado muy grave en una UVI móvil e incluso anoche se temía por su vida porque había perdido mucha sangre por los múltiples cortes que presentaba.

La pelea fue protagonizada por inmigrantes que viven en la calle o en casas abandonadas. Muchos de los sospechosos fueron desalojados por orden judicial hace unos días de una vivienda okupada en la calle Maidagan, que traía de cabeza a los residentes de la zona. El edificio llevaba años siendo utilizado como un techo bajo el que resguardarse por los jóvenes que llegan al municipio en busca de un futuro mejor.

Pero los vecinos denunciaban que cada vez se producían más incidentes violentos. La presión sobre las personas que vivían allí se intensificó a raíz de una grave pelea que se produjo el pasado julio con cuchillos, navajas y palos que dejó dos heridos y cuatro detenidos. El pasado 25 de julio, el 'día de Paellas', seis personas que supuestamente pernoctaban en este edificio dieron una paliza a un joven cuando volvía a casa y le robaron, según denunciaron los propios residentes.

Desde entonces, varios de los implicados estaban pernoctando en otras casas abandonadas. Dormían en alguna vivienda vacía cerca de la propia calle San Martín y en el entorno de Fadura.

La pelea de ayer se produjo en torno a las dos de la tarde, en un momento en el que no transitaba muchas personas por esa calle. Sólo los vecinos que viven cerca de ese punto escucharon los gritos, los ruidos y los golpes que se produjeron durante la pelea, según informa El Correo.

Un testigo alertó ayer de lo que estaba pasando en la calle San Martín, muy cercana la plaza San Nikolas, a los servicios de emergencias (112). Fue entonces cuando se movilizaron numerosos recursos de la Policía local de Getxo y de la Ertzaintza. En el lugar de los hechos encontraron a la víctima, que había perdido mucha sangre y que fue trasladada rápidamente al hospital.

Las patrullas comenzaron a buscar a los autores de la agresión. Al menos cuatro de los sospechosos fueron localizados en la primera planta del centro de salud de Alango. Habían acudido allí para recibir asistencia de los cortes que habían sufrido durante la pelea, en la que participó un número indeterminado de individuos. Todos fueron detenidos y trasladados a la comisaría de la Ertzaintza, aunque sólo dos permanecen arrestados. No se descarta, en todo caso, que las agresiones más graves fuesen causadas por dos de los detenidos. En el operativo se incautó al menos un destornillador. Pero las heridas eran tan profundas que se sospecha que también se emplearon navajas y cuchillos. De momento, los arrestados se pueden enfrentar a un delito de homicidio en grado de tentativa.

La pelea se ha producido cuando el municipio celebra desde el sábado las fiestas del Puerto Viejo. A pesar de ser unos festejos muy multitudinarios están siendo relativamente tranquilos, a pesar de que se han producido bastantes robos y hurtos. También lo fueron la semana pasada las fiestas patronales de Algorta y Romo. Sin grandes incidentes reseñables.

Denuncia por tocamientos

Las del Puerto Viejo únicamente quedaron enturbiados el domingo de madrugada por una agresión sexual por tocamientos. Según denunciaron varios testigos a la Policía Local, un varón intentó sobrepasarse con una joven a las 04.47 horas. Estas personas lograron retener al presunto autor de los hechos hasta que llegaron los agentes, que le detuvieron y le condujeron a comisaría.

El domingo la comisión de fiestas del Puerto Viejo celebró una concentración de denuncia a la que se sumó el Ayuntamiento y cientos de personas. Los festejos llegan hoy a su fin con el 'día de pijamas' que es una de las jornadas álgidas y que atrae a miles de personas de otras localidades vizcaínas. Desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que las fiestas se desarrollen en un ambiente de respeto, tranquilidad y alegría.

El año pasado el municipio estrenó un sistema de cámaras de videovigilancia que permitió reducir un 43% los delitos en verano. Aún así, se denunciaron más de un centenar de casos de diferente índole como hurtos y robos. El Ayuntamiento extremó la seguridad después de que un joven fuera asesinado en mayo en el centro de Algorta. Según la memoria de la Policía vasca, durante el año pasado también tuvo lugar otro homicidio imprudente y tres intentos más, así como 33 delitos sexuales.