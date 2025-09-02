Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una mujer con discapacidad auditiva utiliza las funciones de accesibilidad de un móvil de Samsung. RC

Diez millones de televisores y móviles ya son accesibles para personas con discapacidad en España

Samsung y Fundación ONCE refuerzan su compromiso con el sello A Tech y anuncian que comenzarán a certificar también electrodomésticos

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:31

En España ya hay diez millones de dispositivos certificados como accesibles. Aproximadamente 8 millones de teléfonos móviles y 2 millones de televisores, según los datos ... presentados este martes por Samsung y Fundación ONCE en Santander en el marco del foro de la industria digital organizado por Ametic. La cifra refleja el alcance de la certificación A Tech, un sello pionero creado por Fundación ONCE en 2021 para garantizar que productos como móviles, ordenadores o televisores incorporen características que faciliten su uso a personas con discapacidad.

