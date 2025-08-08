Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Policía Nacional. EFE

Detienen a una pareja que utilizó a su bebé como escudo humano tras atrincherarse en su vivienda en Fuerteventura

La mujer, de 38 años, y el hombre, de 29 años, con múltiples antecedentes policiales, han sido arrestados en Puerto del Rosario depués de tener una fuerte discusión de pareja

EP

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:08

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer, de 38 años, y a un hombre, de 29 años, con múltiples antecedentes policiales, por ... un delito de amenazas después de atrincherarse en su vivienda, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), y utilizar a su bebé como escudo humano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  5. 5 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  6. 6 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  7. 7 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  8. 8

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga
  9. 9

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  10. 10 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detienen a una pareja que utilizó a su bebé como escudo humano tras atrincherarse en su vivienda en Fuerteventura

Detienen a una pareja que utilizó a su bebé como escudo humano tras atrincherarse en su vivienda en Fuerteventura