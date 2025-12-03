Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bilbao.

Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao

La pareja ya había dejado hace unos años a su otro hijo, que ahora tiene 19 años, cuando era menor para que fuera acogido en la red foral

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:25

La Policía Nacional ha detenido a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao para que ingresara en un centro ... de acogida de la Diputación vizcaína, según confirma la Delegación del Gobierno en el País Vasco. La pareja vino de visita para ver a la menor y a otro hijo, que tiene ya 19 años, pero que también había estado tutelado por las instituciones vascas. Esta operación revela un «patrón de abandono reiterado» por parte de esta familia, que se ha manifestado también como una práctica cada vez más habitual con una decena de casos similares en Euskadi, como viene denunciando este periódico.

