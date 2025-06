Los tres mejores detergentes para lavar ropa blanca, según la OCU

Isabel Méndez Málaga Miércoles, 4 de junio 2025, 00:00 Comenta Compartir

Los detergentes universales sirven tanto para ropa blanca como para la de color, pero en ocasiones se prefiere recurrir a un jabón especializado para obtener mejores resultados, como por ejemplo cuando se trata de lavar ciertos uniformes de trabajo.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un ránking sobre los tres más eficaces, que son además de marca blanca, por lo que el precio juega a su favor también. Los tres elegidos por esta entidad son uno de Aldi, otro de Lidl y otro de Carrefour.

Esselt Eco recarga detergente universal de Aldi

Detergente en gel a la venta en envase de 30 lavados. Precio: 3,49 euros (0,12 euros por lavado). Aldi ha informado que próximamente sus detergentes para lavadora dejarán de comercializarse bajo la marca Esselt y pasarán a comercializarse con la marca Tandil manteniendo la misma fórmula.

Ventajas: resulta muy eficaz contra las manchas y es el mejor, según el estudio, para quitar manchas de vino y café. Así, es excepcional en blancura, cuenta con un envase con formato eco recarga de bajo impacto ambiental y su por lavado es bajo. Como gran inconveniente destaca que no es recomendable para ropa de color.

Formil Ropa blanca superconcentrado de Lidl

Detergente en gel a la venta en envase de 28 lavados (29 si se usa la dosis recomendada para suciedad media). Precio: 3,29 euros (0,12 euros por lavado).

Ventajas: es también muy eficaz contra las manchas, especialmente las de grasa, destaca sus efectos para la ropa blanca y presenta una buena relación calidad-precio. Entre sus inconvenientes destaca, a juicio de la OCU, que el envase tiene un alto impacto ambiental, ya que no emplea plástico reciclado.

Carrefour Expert Optimal clean frescor Alpino

Detergente en polvo a la venta en envase de 70 lavados. Precio: 9,22 euros (0,13 euros por lavado).

Ventajas: elimina con eficacia la mayoría de las manchas, también ofrece una blancura destacada y el impacto ambiental de su composición es bajo. Entre los inconvenientes la OCU incide en que a este producto se le resisten las manchas de chocolate.

Se elija el artículo que se elija, es clave seguir unas pautas a la hora de poner una lavadora. La primera es separar la ropa blanca de la de color. No obstante, en caso de tener que lavarlas todas de manera conjunta al menos no incluir en el bombo las negras o de colores vivos que puedan desteñir y manchar las otras.

Lo recomendable sería poner una lavadora con ropa negra o de colores fuertes y otra con la ropa blanca y de colores claros. En esta se pueden incluir grises claros, beiges, rosa palo y otros colores pastel suaves.

Separar es especialmente importante cuando se trata de prendas nuevas con colores fuertes como rojos, negros o el azul oscuro de los vaqueros. Las prendas de color nuevas es más probable que destiñan, especialmente las de algodón, por eso es una buena opción lavarlas a mano por separado, al menos la primera vez. Si la prenda de color tiene varios lavados, es probable que ya no destiña.

Ojo con el detergente

Según recuerda la OCU, las prendas pueden oscurecerse si el detergente no es capaz de evitar que la ropa reabsorba la suciedad del agua de lavado. No es un problema habitual, pero sí hay diferencias, según el informe realizado. Por ejemplo, el detergente con mejor puntuación en blancura es Ariel extra Active Acción anti-mal olor, pero no alcanza una buena puntuación en oscurecimiento.