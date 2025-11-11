Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vivienda donde permanecía retenida la mujer retenida ilegalmente. G. C.

Detenidos dos hombres y un menor por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Murcia

La retenida, de 50 años, estuvo maniatada y amordazada en una habitación de su domicilio, y sufrió desnutrición severa, deshidratación, magulladuras y quemaduras de cigarro

L. V.

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

Una mujer de 50 años fue liberada por la Guardia Civil tras permanecer, durante una semana, retenida en contra de su voluntad en una habitación ... de su domicilio en Alhama de Murcia. Tres personas, que convivían con la víctima en la vivienda, fueron detenidas como presuntas autoras de los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la salud pública.

