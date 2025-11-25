Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor en redes sociales y retenerla

Un hombre de 39 años ha sido detenido en La Rioja como presunto autor de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, ... inducción al abandono del domicilio de una menor y desobediencia a agentes de la autoridad.

Tras una denuncia presentada ante la Guardia Civil en La Rioja, en la que se alertaba de la desaparición de una persona menor de edad, los agentes comenzaron la investigación y accedieron a conversaciones extraídas del teléfono móvil de la víctima de contenido sexual, explícito y agresivo, enviados por un hombre que había contactado con la menor de edad a través de redes sociales.

Entre los mensajes que había mandado a la víctima se incluían comentarios sobre la diferencia de edad y mostraba una actitud sexualizadora y forzosa en sus conversaciones. Asimismo, había enviado vídeos con contenido sexual violento y de dominación.

Ante la gravedad de los hechos y la situación de desprotección de la joven, los agentes realizaron gestiones para localizar al sospechoso. Fruto de las mismas se constató que sobre esta persona pesaba ya un señalamiento judicial en vigor, de control específico, emitido por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Terrassa, por una presunta agresión sexual a otra menor de 15 años. Asimismo, se comprobó que esta persona figuraba empadronada en Granada.

La Guardia Civil contactó por teléfono con el sospechoso y éste reconoció estar con la menor desaparecida, pero se negó a informar de su paradero y a colaborar con los agentes.

Finalmente, tras una intensa labor de localización, los agentes detuvieron al presunto autor y entregaron a la víctima a sus padres. Durante el registro del lugar donde se hospedaba el detenido, se localizó una variedad de objetos de carácter sexual.

Contacto vía redes sociales

Personas como el detenido se valen de las redes sociales para contactar con adolescentes y ganarse su confianza. El objetivo es manipularlos de forma progresiva y engañosa.

Suelen aprovecharse de la vulnerabilidad, la curiosidad y el deseo de aceptación propios de la edad para traspasar límites como es el enviando de material pornográfico. Con ello, pretenden normalizar conductas sexuales inadecuadas, logrando que las menores aceptaran ese tipo de conversaciones como algo habitual. El objetivo último de esta estrategia es organizar encuentros físicos y mantener relaciones sexuales.

La investigación fue asumida por agentes del Instituto Armado pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial y puestas a disposición de la autoridad judicial.