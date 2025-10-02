Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los juzgados de Olivenza donde ocurrió la detención. R. H

Detenido en Olivenza un pacense como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023

La Guardia Civil ha colaborado en el arresto de este vecino cuando iba a acudir a los juzgados

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:47

Comenta

Un doble asesinato que ocurrió hace dos años en Toledo podría cerrarse gracias a una detención de la Guardia Civil en Olivenza. Los agentes han ... localizado en los juzgados de esta localidad a un sospechoso de este crimen que es de Badajoz.

