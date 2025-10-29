Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puerta de la vivienda afectada. LR

Detenido en Logroño por intentar matar a su vecino de arriba con una explosión de butano

La explosión tuvo lugar en el 37 de Pérez Galdós, y causó graves daños en la vivienda

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:43

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a una persona por tentativa de homicidio tras la explosión de gas butano en una vivienda del número 37 de ... la calle Pérez Galdós de Logroño. «Todos los indicios apuntan a que, presuntamente, tenía la intención de acabar con su vecino de arriba, además de causar daños de la mayor gravedad posible», ha indicado la Policía Nacional, que también ha informado de que anteriormente al suceso se habían presentado varias denuncias desde el 2023 por problemas de convivencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  4. 4 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  5. 5 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  9. 9 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  10. 10

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenido en Logroño por intentar matar a su vecino de arriba con una explosión de butano

Detenido en Logroño por intentar matar a su vecino de arriba con una explosión de butano