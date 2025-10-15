Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ayuntamiento de Abenójar. C. P. S.

Detenido un hombre en Ciudad Real por matar a su hermano durante una discusión

La madre de ambos fue quien encontró el cadáver tras regresar de un viaje

J.M.L.

Ciudad Real

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:28

La Guardia Civil detuvo este miércoles en Ciudad Real a un hombre de 50 años como presunto autor de la violenta muerte de su hermano, ... de 31, en la vivienda donde ambos residían en Abenójar (Ciudad Real). Fue la madre de ambos quien halló el cadáver en una habitación de la casa unifamiliar, situada en la calle de El Pilar de esta localidad de la comarca del Campo de Calatrava cuando regresaba a su domicilio después de haber pasado unos días fuera con una de sus hijas.

