Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del municipio de Mogán. C7

Detenido en Gran Canaria el fugitivo número uno de Noruega, condenado por narcotráfico

El hombre, de 53 años, se ocultaba en Mogán con documentación falsa tras cinco semanas de investigación

C.S.

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Mogán al fugitivo más buscado de Noruega, T.H., de 53 años, condenado en 2021 a ... diez años de prisión por narcotráfico agravado, según informa la Policía Nacional. Su arresto se produjo el pasado 12 de noviembre dentro de la Operación Fugitivos 2025 OEDE, tras una investigación de cinco semanas coordinada entre el Grupo 1 de UDYCO Las Palmas, el Grupo 1 de Fugitivos de la CGPJ y la 'Politi' noruega.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  2. 2 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  3. 3 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  4. 4

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  5. 5 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  6. 6 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  9. 9

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  10. 10

    El Málaga consuma otro desastre y peligra la continuidad de Pellicer (1-0)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenido en Gran Canaria el fugitivo número uno de Noruega, condenado por narcotráfico

Detenido en Gran Canaria el fugitivo número uno de Noruega, condenado por narcotráfico