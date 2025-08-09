Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ajuntament de Catarroja. A la derecha, el concejal socialista de Catarroja, Miquel Verdeguer. LP

Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor

Miquel Verdeguer dimite de sus cargos tras ser detenido por la Guardia Civil de Alfafar y pasar a ser investigado por unos hechos del mes de abril

Nacho Roca

Catarroja

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:33

El concejal socialista de Catarroja, Miquel Verdeguer Mesado, ha decidido presentar su renuncia al cargo electo que desempeñaba en el Ayuntamiento como concejal de Fiestas ... tras ser investigado por un presunto delito de agresión sexual a un menor. Esta decisión, tomada de manera personal y con el respaldo del consistorio, responde a su voluntad de no generar ningún tipo de interferencia en el normal funcionamiento de la administración municipal, dada su implicación en un procedimiento judicial recientemente abierto. Dicho procedimiento está relacionado con hechos ocurridos en el ámbito privado y ajenos a su labor pública, según el comunicado oficial.

