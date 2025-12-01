Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sustancias sin titulación incautadas. P.N.

Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño

La Policía Nacional ha precintado este establecimiento, donde su propietaria empleaba procedimientos no aprobados por las autoridades sanitarias

L.R.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:42

Comenta

La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a la propietaria de un centro de estética de Logroño que realizaba tratamientos sin la correspondiente titulación en ... medicina y colegiación -e incluso sin la supervisión de un médico- y administraba sustancias no permitidas por las autoridades sanitarias internacionales por su riesgo para la salud.

