Coche de la Policía Nacional

Detenida una falsa vidente por estafar más de 70.000 euros a una mujer con dos cánceres inventados

La víctima, en realidad, atravesaba una delicada situación familiar y sufría una depresión severa

J. M. L.

Ciudad Real

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:42

La Policía Nacional ha detenido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a una supuesta vidente por haber estafado más de 70.000 euros a ... una mujer en esta localidad de 31.000 habitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

